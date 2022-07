Ukraine : une guerre longue s'annonce

Depuis le 24 février, et le début de l'invasion russe en Ukraine, la guerre ne faiblit pas en intensité. Après avoir fait face à une résistance ukrainienne bien plus intense qu'elle ne le pensait, la Russie de Vladimir Poutine a décidé de se retirer de plusieurs zones de combats pour concentrer ses forces dans l'est de l'Ukraine et au sud. L'idée est de prendre le sud du pays et le reste des zones séparatistes à l'est pour faire jonction entre la Crimée et le Donbass.