Israël et Gaza "en guerre" après une attaque d'ampleur lancée par le Hamas

Le 7 octobre à l'aube, plusieurs villes du centre et du sud d'Israël ont été touchées par des tirs nourris de roquettes déclenchés depuis la bande de Gaza. La branche armée du Hamas a revendiqué cette opération d'ampleur, baptisée "Déluge d'Al-Aqsa" et qui s'est également accompagnée d'infiltrations au sol dans les localités proches de la bande de Gaza. "Nous sommes en guerre", a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avant que la riposte israélienne ne soit déclenchée. Cette guerre a pris par surprise Israël, en ce dernier jour des fêtes juives de Souccot. Elle survient aussi cinquante ans et un jour après le début de la guerre du Kippour en 1973.