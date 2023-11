Javier Milei, le fantasque ultralibéral devenu président de l'Argentine

L’économiste ultralibéral Javier Milei a été élu président de l'Argentine dimanche 19 novembre 2023. Milei, homme politique "anti-système" et dégagiste contre les péronistes et libéraux au pouvoir en Argentine depuis 20 ans, a distancé le ministre centriste de l'Économie Sergio Massa de plus de onze points. L'"anarcho-capitaliste", comme il se décrit, et ancien polémiste de plateaux TV, a notamment pour projet de "tronçonner" l'État-providence et à dollariser l'économie.