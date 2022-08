Accusé de plusieurs viols en Angleterre, le footballeur Benjamin Mendy face à la justice

Accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle, le champion du monde de football Benjamin Mendy comparait depuis le 15 août en Angleterre, à l'occasion d'un procès prévu pour durer plus de trois mois. Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, est accusé par sept femmes et nie les dix chefs d'accusation qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il risque la prison à perpétuité.