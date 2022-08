Karting à la prison de Fresnes : polémique autour d'un événement associatif

Baptisé "Kohlantess", un événement associatif organisé dans le centre pénitentiaire de Fresnes suscite la polémique. Cette série d'épreuves voyait trois équipes - prisonniers, surveillants et habitants de la commune du Val-de-Marne - s'affronter, le 27 juillet dernier, notamment lors d'une course de karts. Mais ce n'est qu'après la diffusion d'une vidéo, le 19 août, que la controverse est née, de nombreux élus de droite et d'extrême droite s'insurgeant contre ces "activités estivales pour détenus". Des images "choquantes" selon le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, qui, le lendemain de leur publication, a ordonné une enquête administrative "pour que toute la lumière soit faite".