Alors que l’affaire Harvey Weinstein bat son plein, un nouveau coup de tonnerre secoue Hollywood. L’acteur Anthony Rapp accuse la star de "House of Cards" de s’être jetée sur lui, en 1986, et de lui avoir fait des avances alors qu’il n’avait que 14 ans. Kevin Spacey publie des excuses et en profite pour faire son coming-out, une démarche vivement critiquée.