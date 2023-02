Portée disparue, Sihem, 18 ans, retrouvée morte dans le Gard

Depuis qu'elle a quitté son domicile dans la soirée du 25 janvier, à La Grand Combe, dans les environs d'Alès (GARD), Sihem n'avait plus donné signe de vie. Ni les survols du secteur en hélicoptère, ni le recours à des chiens pisteurs, ni les perquisitions menées n'ont permis de la retrouver. Dans la nuit du 1er au 2 février, le corps de la jeune femme a été retrouvé. Une enquête avait été ouverte pour "enlèvement" et "séquestration" et deux personnes étaient en garde à vue, avait annoncé mercredi 1er février la procureure de Nîmes.