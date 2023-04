La disparition de Delphine Jubillar

Delphine Jubillar, une infirmière et mère de famille de 33 ans, a disparu le 16 décembre 2020 de son domicile de Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Une information judiciaire avait été ouverte pour "enlèvement, détention ou séquestration" et les enquêteurs privilégient la piste criminelle. Depuis, elle demeure introuvable. Placé en garde à vue en juin 2021, son mari Cédric, qui avait donné l'alerte après sa disparition, est toujours considéré comme l'unique suspect par les enquêteurs. Mais plus de deux ans après, aucune preuve irréfutable ne l'accable. Et depuis sa prison, il continue de clamer son innocence.