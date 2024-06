Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong était le premier homme à marcher sur la Lune. La Nasa envoya encore des astronautes sur notre satellite pendant trois ans. Depuis, plus rien. Mais la conquête spatiale repart de l'avant avec le projet de retour sur la Lune pour 2024. Concernant Mars, la tâche est évidemment plus compliquée puisque le voyage dure environ six mois. La première mission habitée pourrait cependant avoir lieu d’ici 25 ans.