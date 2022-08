Le Pakistan en proie à des inondations catastrophiques

Un tiers du Pakistan est sous les eaux, après les pires pluies de mousson en trois décennies. Les inondations ont fait au moins 1136 morts, emporté d'innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales. Plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept, ont été affectées par ces inondations et près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées.