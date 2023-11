Le sénateur Joël Guerriau accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso

Accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso (MoDem), en vue de l'agresser sexuellement, le sénateur Joël Guerriau (Horizons) a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 17 novembre 2023. Tous les deux élus en Loire-Atlantique, le suspect et la plaignante, amis de longue date mais n'entretenant pas de relation intime, avaient passé la soirée ensemble trois jours plus tôt. Des analyses médicales ont révélé que la députée était positive à l'ecstasy, un produit stupéfiant retrouvé au domicile du sénateur lors de perquisitions.