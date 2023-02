Six Nations 2023 : dernier test majeur pour le XV de France avant le Mondial

Auteurs du Grand Chelem en 2022 et invaincus depuis 13 matches, les Bleus sont favoris du Tournoi des Six Nations 2023. L'occasion pour eux de marquer les esprits à sept mois de la Coupe du monde de rugby 2023 prévue en France. Un deuxième Grand Chelem de rang serait une première depuis 1998 et permettrait d'envoyer un sacré message à la planète ovale.