Les premiers pas du gouvernement Attal

Gabriel Attal a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron en remplacement d'Elisabeth Borne. À 34 ans, l'ancien ministre de l'Éducation devient le plus jeune Premier ministre de la Vᵉ République. La composition de son gouvernement se dévoile progressivement, avec le maintien de poids lourds comme Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Bruno Le Maire, et le passage de Prisca Thevenot au poste de porte-parole.