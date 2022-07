Avec Les Vérificateurs, TF1 et LCI luttent au quotidien contre les fake news et autres infox. Notre équipe se trouve à vos côtés pour disséquer les images, les chiffres et les mots qui font l’actualité.

Pour en savoir plus sur notre fonctionnement et sur la méthodologie appliquée pour nos vérifications, n'hésitez pas à consulter notre charte éditoriale. Pour toute remarque ou question, vous pouvez aussi nous joindre par email à l'adresse suivante : lesverificateurs@tf1.fr