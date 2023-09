Libye : des inondations dévastatrices font des milliers de morts

Le passage de la tempête Daniel, dimanche, a provoqué des inondations catastrophiques dans l'est de la Libye. Deux barrages ont lâché, provoquant des torrents puissants qui ont détruit des ponts et emporté des quartiers entiers de Derna. On compte au moins 2300 morts dans cette seule ville dévastée, tandis que certains responsables évoquent le chiffre de 10.000 victimes.