Affaire Epstein : une liste de noms liés à l'enquête pour trafic sexuel de mineures dévoilée

C'est une liste qui alimente toutes les rumeurs. Une juge de New York a dévoilé les noms de contacts, de connaissances, de proches, de victimes et de complices présumés du financier américain Jeffrey Epstein, accusé d’exploitation sexuelle de mineures, qui s’est suicidé en prison en 2019 avant d’être jugé. Ces révélations judiciaires résultent d’une procédure en diffamation à l’encontre de Ghislaine Maxwell, son ex-maîtresse et complice.