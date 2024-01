Champion olympique en titre et champion du monde en 2017, le pivot tricolore est un des patrons de l'équipe de France de handball. À 27 ans, le solide joueur (1,98 m, 105 kg) originaire de Perpignan, passé par Montpellier et Barcelone, évolue désormais à Veszprem en Hongrie. Au cours de l'Euro 2024, "Wolverine" - son surnom - a été élu dans l'équipe All Star de la compétition.