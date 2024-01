Marc Fesneau

Ministre de l’Agriculture depuis le début du nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron, débuté en mai 2022, Marc Fesneau a remplacé Julien Denormandie, apprécié du secteur et ministre de juillet 2020 à mai 2022. Le responsable de 54 ans est un fidèle de François Bayrou et est d’ailleurs le seul représentant du Modem dans l’actuel gouvernement de Gabriel Attal. Maire d’une commune dans le Loir-et-Cher, il devient député de ce département à partir de 2017. Lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il était ministre en charge des relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne.