La crise de l'eau à Mayotte

Mayotte à sec. Confronté à des pénuries récurrentes, le département le plus pauvre de France n'a plus accès à l'eau courante qu'un jour sur trois, la faute à des épisodes de sécheresse qui se répètent et à un déficit criant d'infrastructures. Arrivée au bout de ses réserves, l'île s'en remet désormais à une distribution de bouteilles d'eau à toute la population.