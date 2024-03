Menace terroriste : la France à nouveau en alerte maximale

Après l'attentat de Moscou, la France relève son niveau de vigilance. Le dispositif Vigipirate repasse au niveau "urgence attentat", le plus élevé, a annoncé dimanche 24 mars le Premier ministre Gabriel Attal. En cause, la menace terroriste islamiste, et notamment le groupe Etat islamique au Khorassan (EI-K), qui a revendiqué l'attaque de la salle de concert moscovite et dont plusieurs projets d'attentats auraient été déjoués en France.