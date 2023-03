Réforme des retraites : la France à l'arrêt dès le 7 mars ?

Transports, énergie, éboueurs ou encore petits commerces : pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 7 mars, l’intersyndicale espère sur un mouvement "massif" et "inédit" et appelle à "casser la baraque" en mettant la France "à l'arrêt" par la grève. La CGT et Solidaires ont déjà appelé à une grève reconductible.