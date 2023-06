Mohamed Haouas, international français de rugby, dans la tourmente judiciaire

Accusé de violences conjugales contre sa femme, l'international français Mohamed Haouas a été condamné mardi 30 mai 2023 à un an de prison ferme, mais il ne retournera pas en prison. Suite à cette décision, l'ASM Clermont-Auvergne a annoncé que le pilier de 29 ans, qui devait rejoindre les Jaunes et Bleus la saison prochaine, "ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs du club". De son côté, la Fédération française de rugby a qualifié le comportement du pilier international d'"inadmissible" et d'"incompatible avec la représentation de notre nation au niveau international". Le joueur du MHR a déjà été condamné en février 2022 à 18 mois de prison avec sursis, pour des cambriolages de bureaux de tabac à Montpellier, en 2014. Le 12 mai 2023, lors d'un second procès, pour sa participation à une violente bagarre le 1er janvier 2014, le parquet a requis une peine de deux ans avec sursis. Le délibéré dans cette affaire est attendu au 30 juin.