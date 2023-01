Le prince Harry sans filtre

Un mois après la diffusion du documentaire Netflix sur Harry et son épouse Meghan sans allégation fracassante, la monarchie britannique affronte des révélations bien plus accablantes sur le départ du couple en 2020 pour la Californie avec la publication le 10 janvier du livre "Le Suppléant". Dans ses mémoires, le prince Harry raconte une altercation violente avec son frère William, avoir pris de la cocaïne, et son opposition au remariage de son père Charles, désormais roi.