Le 29 décembre 2017, Naomi Musenga, jeune maman strasbourgeoise de 22 ans, trouve la mort à l'hôpital. Plusieurs mois plus tard, et alors que l'autopsie de la jeune femme n'a pas permis de connaître les raisons de sa mort, ses proches manifestent leur colère et pointent du doigt la responsabilité du Samu, joint par Naomi peu de temps avant sa prise en charge trop tardive.