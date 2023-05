La police endeuillée par un dramatique accident à Villeneuve d'Ascq

Quatre personnes, dont trois policiers, sont mortes dimanche 21 mai dans un accident au niveau de Villeneuve-d'Ascq (Nord). Les trois policiers décédés, deux hommes et une femme membres d'un équipage de Police Secours rattachés au commissariat de Roubaix, étaient âgés de 24 et 25 ans. Le seond véhicule se serait engagé "à contre-sens" sur une bretelle d'accès, Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, leur a rendu hommage, évoquant "l'effondrement" de "toute la police nationale" et de "tout le Nord".