Un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes, dont le journaliste Gérard Leclerc, s'est écrasé à Lavau-sur-Loire, en Loire-Atlantique, mardi 15 août 2023. Figure de la télévision, l'ancien président de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (2009-2015), était aux commandes de l'appareil au moment du crash. Demi-frère du chanteur Julien Clerc et marié à Julie Leclerc (Chantal Séloron à la ville), voix historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans, son décès a provoqué une vive émotion dans le monde politique et des médias. Selon un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi par le parquet de Saint-Nazaire, l'avion Robin DR 400 avait décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudun (Vienne) à destination de La Baule (Loire-Atlantique). La fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory ainsi qu'une amie de celle-ci se trouvaient également à bord.