The Voice Kids revient pour une neuvième saison le 4 juillet sur TF1 avec une nouvelle équipe. Exit Louane et Julien Doré, Nolwenn Leroy et Slimane rejoignent Patrick Fiori et Kendji Girac dans les fauteuils des coachs. Qui succédera au jeune Raynaud, le Réunionnais qui l'avait emporté l'an dernier ? Suivez cette nouvelle saison sur TF1info.