Avec 355 sélections et près de 1.300 buts en équipe de France, Nikola Karabatic a tout gagné, que ce soit en bleu ou en club. À 39 ans, la légende du hand tricolore veut finir sa carrière en trombe avec en point de mire l'or olympique, qu'il a remporté à Tokyo et qu'il entend bien défendre à Paris, cet été. L'arrière gauche du Paris Saint-Germain a annoncé son intention de raccrocher après cette dernière année, la vingt-deuxième au plus haut niveau.