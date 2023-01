Le Graët vs Zidane, le nouveau dérapage du patron de la FFF

On ne touche pas à la légende. En ce début d'année, le président de la Fédération française de football s'est attiré les foudres - notamment - de Kylian Mbappé. En balayant d'un revers de la main la possibilité de faire appel à Zinedine Zidane à la tête des Bleus, Noël Graët a fait réagir jusqu'au gouvernement. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui a dénoncé des "déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux", a réclamé des excuses. Qu'il a présentées... a posteriori. Critiqué pour sa gestion de l'entourage des Bleus au Mondial qatari, sous le coup d'un audit sur les méthodes de management en vigueur à la FFF, ainsi que sur les problèmes de harcèlement sexiste et sexuel, Noël Le Graët n'en finit plus de défrayer la chronique. Mais jusqu'à quand ? Le Guingampais a été réélu pour quatre ans à la tête de l'instance tricolore le 13 mars 2021, mais sa position semble de plus en plus intenable.