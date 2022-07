La Nupes, l'alliance de gauche à l'Assemblée nationale

C'est un rassemblement inédit à gauche. Afin de s'assurer le plus grand nombre de voix et d'obtenir davantage de sièges à l'Assemblée nationale, le Parti communiste, le Parti socialiste et EELV ont signé un accord avec la France Insoumise en vue des législatives. Baptisée Nupes, acronyme de Nouvelle union populaire, écologique et sociale, cette alliance a permis l'élection de 131 députés.