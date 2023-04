Opération Wuambushu à Mayotte : les clandestins dans le viseur

Mayotte retient son souffle avant le début de l'opération Wuambushu. Cette série d'interventions policières contre l'immigration illégale et la délinquance doit notamment s'accompagner de destructions de bidonvilles et d'expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière. Longtemps tenue secrète, elle devrait commencer le 24 avril et se poursuivre pendant deux mois. Plus de 500 membres des forces de l'ordre ont été déployés en renfort.