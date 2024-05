Une personne décédée, 15 personnes blessées, des cultures détruites et de nombreuses habitations endommagées... La France a été touchée par de violents orages les 4 et 5 juin. Face aux multiples conséquences des inondations et des coulées de boue, notamment pour les particuliers, mais les agriculteurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il proposerait à la Première ministre de décréter l'état de catastrophe naturel en fin de semaine.