Le JT de 20H de TF1 propose chaque dimanche le rendez-vous "Partie de campagne", qui accompagnera les téléspectateurs jusqu'à l'élection présidentielle. Une page politique de plus de 15 minutes pour raconter le feuilleton de la campagne grâce à une série de reportages et passer au crible les propositions et le style d'un candidat, reçu en plateau pas Anne-Claire Coudray.