Grève à la SNCF : les départs en vacances menacés

Les contrôleurs SNCF prévoient une grève de jeudi 15 février au soir à lundi 19 février. Ce mouvement intervient en pleines vacances scolaires de la zone C et au début de celles de la zone A. Le PDG de l'entreprise ferroviaire a appelé mardi les contrôleurs à "réfléchir" et "à bien prendre en compte la dimension" des concessions faites précédemment avant de mettre à exécution leur menace.