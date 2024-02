Raphaël Glucksmann, né le 15 octobre 1979, est un homme politique français, co-président de Place publique, député européen depuis 2019. Ex-journaliste et essayiste, il a été conseiller du président géorgien et est l'un de ceux qui ont mis la lumière sur les crimes contre l'humanité visant les Ouïghours. Déjà tête de liste d'une alliance incluant son mouvement politique et le Parti socialiste il y a cinq ans, il avait obtenu 6 sièges et 6,19% des suffrages.