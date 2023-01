Réforme des retraites : les mesures dévoilées

C'est l'une des réformes majeures du second quinquennat d'Emmanuel Macron, et il veut aller vite. Elisabeth Borne a dévoilé ce mardi 10 janvier les détails de la réforme des retraites, déjà dénoncée par les syndicats. L'âge légal de départ sera porté à 64 ans dès 2030, tandis que la durée de cotisation passera à 43 ans d'ici à 2027. Parmi les autres mesures, l'extinction des principaux régimes spéciaux, un nouveau dispositif pour les carrières longues et une revalorisation de la pension minimum, à 1200 euros par mois.