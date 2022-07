Le gouvernement Borne II

Quinze jours après le second tour des élections législatives qui ont imposé une majorité relative à l'exécutif, le nouveau gouvernement remanié d'Elisabeth Borne a été dévoilé ce lundi 4 juillet 2022. Plusieurs grands ministères sont reconduits, comme celui de Bruno Le Maire (Economie), voire renforcés à l'instar de Gérald Darmanin (Intérieur et Outre-mer). Damien Abad, affaibli par les accusations le mettant en cause, ne reste pas. De nouvelles têtes font leur apparition, comme Olivier Klein (Logement), François Braun (Santé). C'est aussi l'occasion d'un retour remarqué pour Marlène Schiappa.