Une rentrée scolaire sous tension

Quelque 12 millions d'élèves retournent à l'école le 1er septembre, sans masque et avec un protocole sanitaire allégé, en raison de l'accalmie sur le front du Covid-19. Mais cette rentrée 2022 se déroulera sous tension en raison d'une crise du recrutement des enseignants avec plus de 4000 postes non pourvus aux concours dans le pays, sur 27.300 postes ouverts dans le public et le privé (et 850.000 enseignants au total).