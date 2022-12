"Harry et Meghan" : le documentaire qui fait trembler la couronne britannique

Netflix sort une série documentaire en six épisodes prénommé "Harry et Meghan", produite par la boîte de production du prince Harry, racontant l'histoire de leur couple. Une série attendue par la monarchie britannique avec appréhension et crainte. Trois mois jour pour jour après le décès d'Elizabeth II, la série à gros budget risque de rouvrir les plaies de la discorde entre les Sussex et le reste de la famille royale, qu'Harry et Meghan ont quittée en 2020, notamment en raison du harcèlement des tabloïds britanniques.