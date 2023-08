Le rugby est un sport d'équipe opposant deux équipes, chacune composée de quinze joueurs dans la discipline traditionnelle la plus populaire (rugby à XV ou rugby union dans les pays anglophones), treize joueurs dans la variante à treize (rugby à XIII) ou sept joueurs dans l’autre variante à sept (rugby à VII). Le but du jeu est de marquer des points en l'aplatissant au sol (mouvement appuyé et volontaire de bas en haut) le ballon ovale, ce qui est appelé un "essai", ou en réussissant des coups de pied de pénalité ou de transformation entre les poteaux adverses (suite à un essai).





Le rugby trouve vraisemblablement ses racines dans l'Angleterre du 19ᵉ siècle, où il aurait évolué à partir de divers jeux de balle pratiqués dans les écoles et les universités anglaises. L'histoire la plus célèbre raconte qu'en 1823, lors d'un match de football à la Rugby School, un élève du nom de William Webb Ellis a attrapé le ballon avec ses mains et a couru avec, créant ainsi une variation du jeu qui allait éventuellement donner naissance au rugby moderne.





Les principales compétitions internationales de rugby à XV sont à l'échelle mondiale la Coupe du monde et en Europe le Tournoi des Six Nations. Retrouvez l'actualité, le calendrier et les résultats de la coupe du monde 2023 de rugby à XV en France.