Du mercredi 5 juin au vendredi 7 juin, la France va fêter les 80 ans du Débarquement en Normandie. Au total, plus de 4000 personnes sont invitées aux commémorations, qui s'étendront de mercredi à vendredi et rendront hommage à "toutes les mémoires", des résistants engagés au côté des Libérateurs aux victimes civiles de bombardements alliés. Plus de 200 vétérans, derniers témoins encore en vie de cette époque, sont également attendus, Américains, Britanniques, Canadiens ou Français. Le débarquement en Normandie est le plus important de l'histoire par le nombre de bâtiments engagés : une armada de 6.939 navires et 132.700 hommes surgirent là où les Allemands ne les attendaient pas. Cette opération titanesque contribuera de manière décisive à la victoire sur l'Allemagne nazie, prise en étau entre deux fronts, côté Atlantique à l'ouest et en Union soviétique à l'est.