Des violences ont éclaté le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide. Un bilan encore très provisoire s'élève à plus de 420 morts et 3.700 blessés en seulement une semaine... La France a entamé une "opération d'évacuation rapide" de ses ressortissants et de son personnel diplomatique, emboitant le pas aux Etats-Unis et à l'Arabie saoudite.