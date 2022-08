Taïwan : vif regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis

Une simple visite peut-elle mettre le feu aux poudres ? Le ton monte entre Pékin et Washington et fait craindre une démonstration de force militaire après l'annonce par la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, de son intention de se rendre à Taïwan. Un déplacement perçu comme une provocation par la Chine continentale, considère l'ile comme partie intégrante de son territoire et multiplie les menaces