Des pluies diluviennes provoquant des crues brutales : après avoir fait d'importants dégâts en Bretagne, le passage de la tempête Alex va dévasté routes et habitations dans les Alpes-Maritimes début octobre, notamment dans la vallée de la Roya, laissant plusieurs villages coupés du monde. Des dégâts qui ont nécessité de longues opérations d'évacuations et de recherches. Dix jours après la catastrophe, un bilan encore provisoire faisant état de 7 corps retrouvés, dont 5 attribués avec certitude aux intempéries, et de 9 disparus.