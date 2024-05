Elle a illuminé le ciel français d'inhabituelles nuances mauves et orangées. Une tempête solaire "extrême" touche la Terre depuis vendredi soir, provoquant des aurores boréales dans des zones où elles sont rares. Le phénomène atteint le niveau 5, le plus élevé, du jamais-vu depuis 2023. Cette tempête géomagnétique pourrait notamment entraîner des perturbations des réseaux électriques et GPS.