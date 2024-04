L'Iran attaque Israël

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage à Gaza depuis plus de six mois, la tension a franchi un nouveau palier entre l'état hébreu et l'Iran. Téhéran a lancé une attaque de "drones et de missiles" contre Israël après la frappe début avril attribuée à Tel Aviv contre le consulat iranien à Damas qui a fait 16 morts parmi lesquels deux généraux des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran.