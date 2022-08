The Voice Kids 2022

L'édition Kids de The Voice fait son grand retour dès le samedi 20 août sur TF1 avec un tout nouveau quatuor de coachs ! Deux nouveaux : Julien Doré et Louane, le retour de Patrick Fiori, un des piliers du programme, avec à son actif sept saisons et trois victoires, et Kendji Girac qui effectue lui sa seconde saison en tant que coach.