Compétition cycliste professionnelle par étapes masculine traversant la France et comptant pour l'UCI World Tour. La première édition de la grande boucle a eu lieu en 1903. Le Tour de France compte parmi les trois grands tours au côté du tour d'Italie et du tour d'Espagne. Les coureurs cyclistes concourent afin d'obtenir l'un des trois maillots : le maillot jaune du leader du classement, le maillot vert du meilleur sprinteur et enfin le maillot blanc à pois rouges désignant le meilleur grimpeur du Tour de France.