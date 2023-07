Vague de chaleur : des Etats-Unis au Japon, l'hémisphère Nord en surchauffe

En ce mois de juillet 2023, le sud de l'Europe est touché par une chaleur extrême qui pourrait durer au moins deux semaines. Des records historiques de températures doivent tomber en Italie, qui craint "la vague de chaleur la plus intense de tous les temps". La canicule touche en réalité une large partie de l'hémisphère nord. Aux Etats-Unis, le mercure tutoie les 50°C en Arizona, tandis qu'il doit approcher les 40°C dans certaines régions de Chine et du Japon. Après un mois de juin déjà record, la première semaine de juillet a été la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle de la planète.