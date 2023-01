Retraites : 31 janvier, 2e round de la contestation contre la réforme

Après le succès de la mobilisation du 19 janvier contre la réforme des retraites, les chefs de file des huit principaux syndicats français ont proposé une nouvelle journée de manifestations à travers le pays. Mercredi 25 janvier, ils ont appelé "la population à se mobiliser encore plus massivement le 31 janvier" que le 19. La journée du 19 janvier a été un "succès massif" rassemblant plus de deux millions de manifestants selon les syndicats, plus d'un million selon les autorités.